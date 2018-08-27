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Черноморец мог подписать Девича и Михалика, – FootballHub

17:23 129 Читати українською
Черноморец мог подписать Девича и Михалика, – FootballHub
Марко Девич / Фото: Футбол 24

Тарас Михалик и Марко Девич могли оказаться в Черноморце.

По информации ресурса FootballHub, Черноморец провел длительные переговоры с игроками, но не смог переманить ни одного из них.

Девич оформил дубль за Сабах

Тарас Михалик продлил контракт с Локомотивом, а Марко Девич выбрал азербайджанский Сабах.

Напомним, Девич известный в Украине своими выступлениями за Металлист и Шахтер, Михалик играл за киевские ЦСКА и Динамо.

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Марко Девич Марко Девич Черноморец Черноморец Тарас Михалик Тарас Михалик
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