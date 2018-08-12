Чорноморець мінімально обіграв Десну

Підопічні Ангела Червенкова здобули мінімальну перемогу над чернігівською Десною в матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Ненадвидовищний матч у Одесі завершився мінімальною перемогою господарів. Чорноморець володів перевагою впродовж більшої частини матчу, однак забити змогли лише на 72-й хвилині матчу. М'яч після подачі зі штрафного пролетів повз всіх футболістів і, вдарившись об поперечку, опинився на лінії воріт, де першим був Євген Смирнов. Десна побігла відіграватися, але могла пропустити другий м'яч.

За підсумками 90 хвилин гри глядачі голів більше не побачили. Таким чином, у всіх трьох недільних матчах четвертого туру української Прем'єр-ліги було забито по одному м'ячу.

Сьогоднішній успіх дозволив Чорноморцю піднятися на четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, обійшовши Зорю і Олімпік. В активі Десни і раніше 3 очка і 9-е місце в таблиці.

Чемпіонат України, 4 тур.

Чорноморець – Десна – 1:0

Гол: Смирнов, 71