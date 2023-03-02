Ще один гравець Олександрії виявився непотрібний Руслану Ротаню.

Український півзахисник Олександрії Артур Авагімян продовжить кар'єру у Чорноморці, повідомляє прес-служба "моряків".

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Нагадаємо, Авагімян – вихованець Шахтаря. Виступав за Маріуполь, київський Арсенал, вірменський Алашкерт та Чорноморець (двічі). Минулого сезону провів за Олександрію 8 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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