Чорноморець креативно анонсував повернення вихованця Шахтаря
Ще один гравець Олександрії виявився непотрібний Руслану Ротаню.
Український півзахисник Олександрії Артур Авагімян продовжить кар'єру у Чорноморці, повідомляє прес-служба "моряків".
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Команда Романа Григорчука ти орендувала 26-річного вінгера до кінця сезону.
Одесити у традиційному для себе оригінальному стилі анонсували повернення гравця: опублікувавши афішу фільму під назвою "Повернення Супермена", вони перекрили приставку Super вставкою AVAGI.
Нагадаємо, Авагімян – вихованець Шахтаря. Виступав за Маріуполь, київський Арсенал, вірменський Алашкерт та Чорноморець (двічі). Минулого сезону провів за Олександрію 8 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.
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