Ивуарийский полузащитник Мусса Сангаре покинул расположение полтавской Ворсклы, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

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20-летний футболист находился на просмотре в полтавском клубе и даже провел спарринг за команду U-19, однако не впечатлил тренеров "зелено-белых". Однако Сангаре все-таки может продолжить карьеру в Украине – интерес к нему проявляет одесский Черноморец.

Напомним, Мусса выступал за юношескую команду датского Норшелланна. В текущем сезоне провел 3 матча (один в Юношеской лиге УЕФА). Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

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