Опорный полузащитник Реймса Дион Лопи может продолжить карьеру в СК Днепр-1, сообщает ТаТоТаке.

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Трансфер еще не закрыт, но клубы очень близки к подписанию соглашения.

Напомним, в текущем сезоне Лопи провел за Реймс 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. За плечами у 20-летнего футболиста опыт выступлений за сборные Сенегала всех возрастов. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

Реймс после 23-х туров идет в турнирной таблице чемпионата Франции четырнадцатым, имея в своем активе 27 очков.

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