Черноморец – Заря – 0:4 – видео голов и обзор матча
19:14 - Читати українською
Заря без особых проблем разгромила Черноморец в 8-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Сергей Булеца 17’
Игорь Кирюханцев 30’
Назарий Русин 44’
Евгений Шахов 86’
17’ Сергей Булеца
30’ Игорь Кирюханцев
44’ Назарий Русин
86’ Евгений Шахов
Подопечные Патрика ван Леувена полностью контролировали ход встречи. Это конвертировалось в три гола до перерыва. Точные выстрелы в свой актив записали Булеца, Кирюханцев и Русин.
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Точку в поединке поставил Шахов, для которого это был первый гол за Зарю. Победа позволила луганцам подняться на 4 строчку турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, набрав 13 зачетных баллов. Черноморец остался на последнем месте с двумя пунктами.
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