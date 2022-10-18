Заря без особых проблем разгромила Черноморец в 8-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Подопечные Патрика ван Леувена полностью контролировали ход встречи. Это конвертировалось в три гола до перерыва. Точные выстрелы в свой актив записали Булеца, Кирюханцев и Русин.

Заря за тайм разбила Черноморец и прервала безвыигрышную серию в УПЛ – одесситы остались на дне