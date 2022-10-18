Зоря без особливих проблем розгромила Чорноморець у 8-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Підопічні Патріка ван Леувена повністю контролювали хід зустрічі. Це конвертувалось у три голи до перерви. Влучні постріли до свого активу записали Булеца, Кирюханцев та Русин.

Зоря за тайм розбила Чорноморець і перервала безвиграшну серію в УПЛ – одесити залишились на дні

Крапку у поєдинку поставив Шахов, для якого це був перший гол за Зорю. Перемога дозволила луганцям піднятись на 4 сходинку турнірної таблиці української Прем'єр-ліги, набравши 13 залікових балів. Чорноморець залишився на останньому місці з двома пунктами.