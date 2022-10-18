Чорноморець – Зоря – 0:4 – відео голів та огляд матчу
19:14 - Читать на русском
Зоря без особливих проблем розгромила Чорноморець у 8-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Сергій Булеца 17’
Ігор Кирюханцев 30’
Назарій Русин 44’
Євген Шахов 86’
17’ Сергій Булеца
30’ Ігор Кирюханцев
44’ Назарій Русин
86’ Євген Шахов
Підопічні Патріка ван Леувена повністю контролювали хід зустрічі. Це конвертувалось у три голи до перерви. Влучні постріли до свого активу записали Булеца, Кирюханцев та Русин.
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Крапку у поєдинку поставив Шахов, для якого це був перший гол за Зорю. Перемога дозволила луганцям піднятись на 4 сходинку турнірної таблиці української Прем'єр-ліги, набравши 13 залікових балів. Чорноморець залишився на останньому місці з двома пунктами.
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