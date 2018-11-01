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Черноморец – Ворскла – 1:2 – видео голов и обзор матча

31 октября 20:37 138 Читати українською
Черноморец – Ворскла – 1:2 – видео голов и обзор матча
ФК Ворскла / Соцсети

Ворскла на выезде победила Черноморец в 1/8 финала Кубка Украины (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

На 60-ой минуте удар Сакива и ошибка голкипера хозяев Безрука вывела Ворсклу вперед. Еще через 3 минуты полтавчане удвоили свое преимущество. Гол забил Карека с пенальти.

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На 69-ой минуте подопечные Ангела Червенкова забили гол. Грачев замкнул подачу с углового, на выходе неудачно сыграл голкипер Ворсклы Ткаченко. Матч закончился со счетом 1:2.

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Кубок Украины, 1/8 финала

Черноморец – Ворскла – 1:2

Голы: Грачев, 69 – Сакив, 63, Карека, 66 (пен)

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Кубок Украины1/8 финала

Черноморец - Ворскла: Среда 31 октября 2018

Черноморец
Матч окончен
1 : 2
Ворскла
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