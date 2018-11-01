Черноморец – Ворскла – 1:2 – видео голов и обзор матча

Испания — 00:23 11
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Кубок Испании: Барселона на последних секундах обыграла представителя 3 дивизиона
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Кубок Германии: РБ Лейпциг выбил Хоффенхайм, Байер уничтожил Боруссию М, Дуйсбург Тащи победил АрминиюГермания — 00:02 18
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Малиновский оформил дубль и отдал ассист за Генк в матче против АнтверпенаБельгия — 31 окт 154
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Папа Гуйе перешел в КарпатыУкраина — 31 окт 108
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Кубок Германии: Шальке Коноплянки победил в серии пенальти Кельн, Боруссия Д со сложностями прошла УнионГермания — 31 окт 103
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