Чорноморець розбив Минай у поєдинку 11-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Чорноморець – Минай на "Футбол 24".

Чорноморець повів у рахунку на 19 хвилині завдяки ефектному голу Штогріна – Андрій п'яткою переправив м'яч у ворота після зрячої передачі Ієде. Минай претендував на пенальті на 33 хвилині, але арбітр не помітив фолу на Булезі після перегляду VAR. Шаран за суперечки ще й отримав жовту картку.

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По перерві Штогрін оформив дубль, головою замкнувши навіс Бадібанги. А на 81 хвилині Андрій ще й віддав асист на Кузика, який легко переграв воротаря після виходу віч-на-віч.