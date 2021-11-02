"Мы перед игрой готовились. Понимали, что Черноморец – хорошо обученная команда, молодежь, ближайший резерв киевского Динамо. Ждали, что будет тяжелый поединок.

Мороз указал на ключевой фактор, который помог Черноморцу выстоять против Ворсклы

В первом тайме у нас было несколько моментов, там и две штанги было. Создавали давление. Во втором тайме давили еще больше, ребята это понимали. За счет агрессии, давления, длинных передач пытались добиться результата. Но, к сожалению, это был не наш день – мяч не хотел идти в ворота", – сказал Омельчук в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, после 13 туров Ворскла набрала 25 очков и опустилась на пятую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Ворскла расписала ничью с Черноморцем, потеряв третье место в УПЛ