"Ми перед грою готувалися. Розуміли, що Чорноморець – добре навчена команда, молодь, найближчий резерв київського Динамо. Чекали, що буде важкий поєдинок.

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У першому таймі ми мали декілька моментів, там і дві штанги було. Створювали тиск. У другому таймі тиснули ще більше, хлопці це розуміли. За рахунок агресії, тиску, довгих передач намагалися досягти результату. Але, на жаль, це був не наш день – м'яч не хотів іти у ворота", – сказав Омельчук у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, після 13-ти турів Ворскла набрала 25 очок і опустилась на п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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