Чорноморець – Олександрія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Олександрія на виїзді розгромила Чорноморець (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Олександрія вийшла впеерд вже на 5 хвилині матчу, а Чорноморець мав можливість вирівняти становище через 6 хвилин, але Аржанов жахливо виконав пенальті, відправивши м’яч повз ворота. Підопічні Шарана відзначились ще двічі у першому таймі. Поєдинок закінчився з рахунком 3:0.

Олександрія на виїзді розгромила Чорноморець

Таким чином, Олександрія здобула першу за чотири останні тури перемогу, набравши 41 очко та відірвавшись від четвертої Зорі на дев'ять очок. Чорноморець залишився на передостанній позиції з 16 заліковими балами.