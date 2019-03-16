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Чорноморець – Олександрія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

17:37 46 Читать на русском
Чорноморець – Олександрія – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Олександрія / ФК Олександрія

 Олександрія на виїзді розгромила Чорноморець (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

53’ Володимир Коваль
 
Артем Сітало 5’
Владислав Бабогло 32’
Артем Сітало 39’

Олександрія вийшла впеерд вже на 5 хвилині матчу, а Чорноморець мав можливість вирівняти становище через 6 хвилин, але Аржанов жахливо виконав пенальті, відправивши м’яч повз ворота. Підопічні Шарана відзначились ще двічі у першому таймі. Поєдинок закінчився з рахунком 3:0.

Олександрія на виїзді розгромила Чорноморець

Таким чином, Олександрія здобула першу за чотири останні тури перемогу, набравши 41 очко та відірвавшись від четвертої Зорі на дев'ять очок. Чорноморець залишився на передостанній позиції з 16 заліковими балами.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Олександрія Олександрія Чорноморець Чорноморець Чорноморець - Олександрія
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