"С одним из крупнейших бюджетов в лиге и самыми большими затратами на трансферы приходят большие ожидания, и в Челси в течение многих лет подход к менеджерам был последовательным. Фрэнк знал это, когда принялся за работу. Проблема Челси тянется еще из прошлого – кажется, что игроки порой подставляют менеджера. Я надеюсь, что на этот раз был не тот случай.

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Это Челси и их подход. Фрэнк не является жертвой своей плохой работы в должности менеджера, он просто столкнулся с так называемой моделью Челси – увольнение и приглашение менеджеров каждые 12-18 месяцев, если все пойдет не так хорошо, как они хотят. Это достаточно высокий стандарт, которого они придерживаются. Я не волнуюсь за Фрэнка. Уверен, что он продолжит замечательную тренерскую карьеру, поскольку, по моему мнению, он фантастически справился с этой работой. Это трудно, но он хорошо поработал.

Тухель – очередной менеджер, который имеет превосходную репутацию, поэтому это хорошее дополнение к Премьер-лиге, если он придет. Впрочем, Тухель будет работать по таким же правилам, как и Фрэнк. Через 1,5-2 года будем обсуждать отставку Тухеля, я в этом почти уверен", – цитирует Невилла Sky Sports.

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