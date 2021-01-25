"Для меня было огромной привилегией и честью руководить Челси, клубом, который так долго был важной частью моей жизни. Во-первых, я хотел бы поблагодарить фанатов за невероятную поддержку, которую я получил в течение последних 18 месяцев. Надеюсь, они знают, что это значит для меня.

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Когда я взял на себя эту роль, я понимал, что впереди меня ждет трудное время для этого футбольного клуба. Я горжусь достижениями, которые мы совершили, и я горжусь игроками академии, которые сделали свой шаг в первую команду и так хорошо выступили. Они – будущее клуба.

Я разочарован тем, что в этом сезоне у меня не было времени вывести клуб вперед и поднять его на новый уровень. Я хочу поблагодарить господина Абрамовича, правление, игроков, мою тренерскую команду и всех в клубе за их упорный труд и преданность делу, особенно в эти беспрецедентные и сложные времена. Я желаю команде и клубу всяческих успехов в будущем", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

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