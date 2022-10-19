Сенсация в Кубке Венгрии: сельский Давид из третьего дивизиона одолел Голиафа.

В четвёртом раунде Кубка Венгрии Ференцварош сенсационно вылетел от команды третьего дивизиона – Иванчи (2:3). Основное время встречи завершилось вничью 2:2, и в первом овертайме сельская команда забила победный мяч.

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На 120-й минуте вратарь Иванчи Варга совершил сразу два замечательных спасения, и спас свою команду от серии пенальти. Благодаря этой сенсационной победе Иванча вышла в 1/4 финала Кубка Венгрии.

Отметим, что население села Иванча составляет около 3000 человек.

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