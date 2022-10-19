Сенсація у Кубку Угорщини: сільский Давід з третього дивізіону подолав Голіафа.

У четвертому раунді Кубка Угорщини Ференцварош сенсаційно вилетів від команди третього дивізіону – Іванчі (2:3). Основний час зустрічі завершився внічию 2:2, і у першому овертаймі сільська команда забила переможний м'яч.

Сенсація у Кубку Сербії: віце-чемпіон вилетів від команди з другого дивізіону, яка не реалізувала два пенальті

На 120-й хвилині воротар Іванчі Варга зробив відразу два чудових спасіння, і врятував свою команду від серії пенальті. Завдяки цій сенсаційній перемозі Іванча вийшла до 1/4 фіналу Кубка Угорщини.

Зазначимо, що населення села Іванча складає близько 3000 осіб.

Крутіші за Карпати: як у 60-х любителі з другого дивізіону вигравали Кубок Данії двічі поспіль