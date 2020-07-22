Чемпиону НБА пообещали знакомство с Шевченко: он болел за Динамо и прошелся по Милевскому и Алиеву

Станислав Медведенко, 2-кратный украинский чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс, рассказал о своих отношениях с футболом.

Мог пойти футбольным путем: Я был универсальным форвардом. В детстве еще было такое понятие "вратарь-мотала". Потерял ли украинский футбол суперфорварда? Кто его знает...

Дружба: С Владом Ващуком поддерживаю тесные отношения. И с другими игроками Шахтера и Динамо. Знаком ли я лично с Андреем Шевченко? Нет. Не сложилось.

За кого болеет: Когда мне было 5 лет, мы все болели за Динамо. Это был культ, и победы – культовые, и игроки – культовые. Любимый футболист? Наверное, как у всех, – Михайличенко, Беланов, Блохин.

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Милевский и Алиев: Я считаю, что ребята свой талант просто-напросто променяли на алкоголь и развлечения. Такая культура в нашем спорте. Как у себя в болоте сидим и квакаем. Ничего не меняется.

К слову, авторы проекта Do Best! пообещали наконец познакомить Медведенко с Шевченко. Этому должен способствовать пресс-атташе главного тренера сборной Украины Николай Васильков.

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