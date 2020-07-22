Чемпіону НБА пообіцяли знайомство із Шевченком: він вболівав за Динамо і пройшовся по Мілевському та Алієву

Станіслав Медведенко, 2-разовий український чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс, розповів про свої стосунки з футболом.

Міг піти футбольним шляхом: Я був універсальним форвардом. У дитинстві ще було таке поняття "воротар-мотала". Чи втратив український футбол суперфорварда? Хто його знає...

Дружба: З Владом Ващуком підтримую тісні стосунки. І з іншими гравцями Шахтаря та Динамо. Чи знайомий особисто з Андрієм Шевченком? Ні. Не склалося.

За кого вболіває: Коли мені було 5 років, ми всі вболівали за Динамо. Це був культ, і перемоги – культові, і гравці – культові. Улюблений футболіст? Мабуть, як у всіх, – Михайличенко, Бєланов, Блохін.

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Мілевський та Алієв: Я вважаю, що хлопці свій талант просто-напросто проміняли на алкоголь та розваги. Така культура у нашому спорті. Як у себе в болоті сидимо і квакаємо. Нічого не міняється.

До слова, автори проекту Do Best! пообіцяли нарешті познайомити Медведенка із Шевченком. Цьому повинен посприяти прес-аташе головного тренера збірної України Микола Васильков.

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