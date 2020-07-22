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Сабо: Будь моя воля, я бы не трогал тренерский штаб Михайличенко

09:18 - Читати українською
Сабо: Будь моя воля, я бы не трогал тренерский штаб Михайличенко
Алексей Михайличенко с помощниками / Фото: А. Попов

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо не согласен с решением Игоря Суркиса относительно увольнения Алексея Михайличенко и его помощников.

"Я был крайне удивлен решением руководства клуба уволить тренерский штаб в полном составе, ведь задача, поставленная команде президентом команды, была выполнена.

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Динамо с Михайличенко выиграло национальный Кубок и завоевало второе место. Алексей Александрович принял команду по ходу сезона, привел большую группу молодых игроков, которые постепенно влились в основной состав.

Несомненно командная игра была нестабильной, во всех линиях были недостатки. Уровень мастерства исполнителей не повышался, но от молодых игроков ожидать зрелой, стабильной игры не приходится. Нужно время, а для приобретения сильных легионеров необходимы серьезные финансы. Будь моя воля, я бы не трогал тренерский штаб Михайличенко, а дал возможность спокойно готовить команду к матчам Лиги чемпионов и предстоящему сезону", – сказал Сабо в комментарии изданию Footboom.

Напомним, 20 июля 2020 года весь тренерский штаб киевского Динамо (Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов) был отправлен в отставку. Последней каплей для президента "бело-синих" Игоря Суркиса стало поражение в последнем туре от Колоса (0:2).

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Теги
Йожеф Сабо Динамо Киев Динамо Киев Алексей Алексей Михайличенко Игорь Суркис
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