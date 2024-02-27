В матче 26-го тура чемпионата Испании с Атлетиком полузащитнику Бетиса Набилю Фекиру сломали нос – он был вынужден досрочно покинуть поле на 85-й минуте. Как информирует AS, во вторник француз успешно перенёс операцию. Ему понадобится несколько дней отдыха, прежде чем он вернётся к тренировкам.

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Скорее всего, Фекир пропустит матч с Атлетико в следующем туре Ла Лиги. Сообщается, что после своего восстановления Набиль какое-то время будет играть в защитной маске.

Напомним, что в 2018 году полузащитник выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции. Правда, на том Мундиале он был запасным игроком.

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