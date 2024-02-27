Чемпіону світу зламали ніс – він переніс операцію і готується грати в захисній масці
Півзахисник Бетіса Набіль Фекір успішно переніс операцію на зламаному носі.
У матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії з Атлетіком півзахиснику Бетіса Набілю Фекіру зламали ніс – він був змушений достроково покинути поле на 85-й хвилині. Як інформує AS, у вівторок француз успішно переніс операцію. Йому знадобиться кілька днів відпочинку, перш ніж він повернеться до тренувань.
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Найімовірніше, Фекір пропустить матч з Атлетіко в наступному турі Ла Ліги. Повідомляється, що після свого відновлення Набіль якийсь час гратиме в захисній масці.
Нагадаємо, що в 2018 році півзахисник виграв чемпіонат світу в складі збірної Франції. Щоправда, на тому Мундіалі він був запасним гравцем.
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