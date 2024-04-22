"Мы хорошо справлялись с ситуациями, дважды нам нужно было отыгрываться, но мы смогли, и с последней каплей энергии от незабываемой недели мы смогли победить.

Победный гол Беллингема в видеообзоре матча Реал – Барселона – 3:2

У нас были две сложные игры, и теперь мы хорошо подготовились к последней части сезона. Я верю, что вместе мы сможем достичь чего-то положительного в этом сезоне. Чемпионство уже намного ближе. Это очень важный шаг, но мы не должны сдаваться. Это лучший способ подготовиться к полуфиналу

Винисиус? Ему не понравилась смена, он хотел продолжать, но пришло время поставить свежие ноги. Беллингем не забивал очень долго, и он забил очень важный гол. Он провел великолепную игру.

Васкес очень важен за все, что он делал на протяжении всего сезона. Он конкурирует с Карвахалем, который является одним из лучших защитников в мире. Он сделал разницу. Он и Модрич очень хорошо справляются на этом этапе сезона.

Мы собираемся серьезно подойти к последним матчам, потому что это лучший способ подготовиться к Лиге чемпионов. Эта неделя была зрелищной, незабываемой. Лучше и быть не могло. Как всегда, мы не сдались. Мы играем пока что зрелищно, тем более со всеми физическими проблемами", – цитирует Анчелотти Marca.

Реал лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 81 баллом. Барселона отстает на 11 очков и находится на второй строчке.

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