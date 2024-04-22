"Ми добре справлялися з ситуаціями, двічі нам потрібно було відігруватися, але ми змогли, і з останньою краплею енергії від незабутнього тижня ми змогли перемогти.

Переможний гол Беллінгема у відеоогляді матчу Реал – Барселона – 3:2

У нас були дві складні гри, і тепер ми добре підготувалися до останньої частини сезону. Я вірю, що разом ми зможемо досягти чогось позитивного в цьому сезоні. Чемпіонство вже набагато ближче. Це дуже важливий крок, але ми не повинні здаватися. Це найкращий спосіб підготуватися до півфіналу

Вінісіус? Йому не сподобалася зміна, він хотів продовжувати, але настав час поставити свіжі ноги. Беллінгем не забивав дуже довго, і він забив дуже важливий гол. Він провів чудову гру.

Васкес дуже важливий за все, що він робив протягом усього сезону. Він конкурує з Карвахалем, який є одним з найкращих захисників у світі. Він зробив різницю. Він і Модріч дуже добре справляються на цьому етапі сезону.

Ми збираємося серйозно підійти до останніх матчів, тому що це найкращий спосіб підготуватися до Ліги чемпіонів. Цей тиждень був видовищним, незабутнім. Краще й бути не могло. Як завжди, ми не здалися. Ми граємо поки що видовищно, тим більше з усіма фізичними проблемами", – цитує Анчелотті Marca.

Реал лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги з 81 балом. Барселона відстає на 11 очок і перебуває на другій сходинці.

Реал вирвав перемогу над Барселоною – арбітри знову оскандалились, Лунін привіз, Джуд пізнім голом вирішив долю Класіко