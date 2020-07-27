toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АНГЛИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Чемпионский гол и свирепый промах Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Сампдория

09:31 - Читати українською
Чемпионский гол и свирепый промах Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Сампдория
Криштиану Роналду / Getty images

Ювентус обыграл Сампдорию в матче 36-го тура итальянской Серии А (2:1). Смотрите видео забитых мячей и наиболее интересных мгновений поединка.

45+7’ Криштиану Роналду
67’ Федерико Бернардески
 
Мортен Торсбю 77’
45+7’ Криштиану Роналду
67’ Федерико Бернардески
77’ Мортен Торсбю

Туринцы наконец-то оформили девятое чемпионство подряд официально. Первый и фактически победный гол забил Криштиану Роналду, воспользовавшись изысканным пасом Пьянича. Удвоил преимущество Бернардески, успев на добивании после очередного выстрела португальца.

Ювентус досрочно стал чемпионом Италии, одолев Сампдорию, – в Серии А определились все участники еврокубков

Роналду ведет бортьбу с Иммобиле еще и в бомбардирской гонке. Криштиану имел хороший шанс приблизиться к итальянцу, у которого уже 34 мяча, но не реализовал пенальти. Форвард был слишком разъяренным, пробил на силу и попал в перекладину. Сейчас у португальца 31 гол в Серии А нынешнего сезона.

blog_ava
"Это село е**ное": после матча Агробизнеса произошла новая драка, ультрас напали на президента (18+)
09:49
5680
Теги
Ювентус - Сампдория Ювентус Ювентус Италия Криштиану Криштиану Роналду Видеоновости
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
31
мин
Черноморец
19:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук