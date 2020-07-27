Чемпионский гол и свирепый промах Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Сампдория

Ювентус обыграл Сампдорию в матче 36-го тура итальянской Серии А (2:1). Смотрите видео забитых мячей и наиболее интересных мгновений поединка.

Туринцы наконец-то оформили девятое чемпионство подряд официально. Первый и фактически победный гол забил Криштиану Роналду, воспользовавшись изысканным пасом Пьянича. Удвоил преимущество Бернардески, успев на добивании после очередного выстрела португальца.

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Роналду ведет бортьбу с Иммобиле еще и в бомбардирской гонке. Криштиану имел хороший шанс приблизиться к итальянцу, у которого уже 34 мяча, но не реализовал пенальти. Форвард был слишком разъяренным, пробил на силу и попал в перекладину. Сейчас у португальца 31 гол в Серии А нынешнего сезона.