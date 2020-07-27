Чемпіонський гол та лютий промах Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Сампдорія

Туринці нарешті оформили дев'яте чемпіонство поспіль офіційно. Перший і фактично переможний гол забив Кріштіану Роналду, скориставшись вишуканим пасом П'яніча. Подвоїв перевагу Бернардескі, встигнувши на добивання після чергового пострілу португальця.

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Роналду веде бортьбу з Чіро Іммобіле ще й у бомбардирських перегонах. Кріштіану мав хороший шанс наблизитися до італійця, у якого вже 34 м'ячі, але не реалізував пенальті. Форвард був занадто розлюченим, пробив на силу і влучив у поперечину. Наразі у португальця 31 гол в Серії А нинішнього сезону.