toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Чемпіонський гол та лютий промах Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Сампдорія

09:31 - Читать на русском
Чемпіонський гол та лютий промах Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Сампдорія
Кріштіану Роналду / Getty images

Ювентус обіграв Сампдорію у матчі 36-го туру італійської Серії А (2:1). Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

45+7’ Кріштіану Роналду
67’ Федеріко Бернардескі
 
Мортен Торсбю 77’
45+7’ Кріштіану Роналду
67’ Федеріко Бернардескі
77’ Мортен Торсбю

Туринці нарешті оформили дев'яте чемпіонство поспіль офіційно. Перший і фактично переможний гол забив Кріштіану Роналду, скориставшись вишуканим пасом П'яніча. Подвоїв перевагу Бернардескі, встигнувши на добивання після чергового пострілу португальця.

Ювентус достроково став чемпіоном Італії, здолавши Сампдорію, – в Серії А визначились усі учасники єврокубків

Роналду веде бортьбу з Чіро Іммобіле ще й у бомбардирських перегонах. Кріштіану мав хороший шанс наблизитися до італійця, у якого вже 34 м'ячі, але не реалізував пенальті. Форвард був занадто розлюченим, пробив на силу і влучив у поперечину. Наразі у португальця 31 гол в Серії А нинішнього сезону.

blog_ava
Ювентус достроково став чемпіоном Італії, здолавши Сампдорію, – в Серії А визначились усі учасники єврокубків
00:43
4662
Теги
Італія Ювентус - Сампдорія Ювентус Ювентус Кріштіану Кріштіану Роналду Відеоновини
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
12
год
:
49
хв
Чорноморець
23:55
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук