Легендарный тренер Арсен Венгер, который сейчас возглавляет отдел ФИФА по развитию футбола, пока исключает "уплотнение" мужских чемпионатов мира.

"Меня попросили подумать о чемпионате мира каждые 2 года, и я решил, что это неплохая идея. Но такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра квалификационного календаря. Сейчас мы к этому не идем.

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Сохраняем 4-летний цикл чемпионатов мира. Он не должен пересекаться с чемпионатом мира среди женщин, который становится все важнее. Нужно также думать о Евро, женских соревнованиях, клубных, которые должны иметь свое место", – цитирует Венгера L'Equipe.

Напомним, следующий Мундиаль состоится в 2026 году и все же станет революционным. Впервые в истории турнир будут принимать сразу 3 страны – США, Канада и Мексика.

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