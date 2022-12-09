"Мене попросили подумати про чемпіонат світу кожні 2 роки, і я вирішив, що це непогана ідея. Але такий розвиток подій зажадав би повного перегляду кваліфікаційного календаря. Зараз ми до цього не йдемо.

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Зберігаємо 4-річний цикл чемпіонатів світу. Він не повинен перетинатися з чемпіонатом світу серед жінок, який стає все більш важливим. Потрібно також думати про Євро, жіночі змагання, клубні, які мусять мати своє місце", – цитує Венгера L'Equipe.

Нагадаємо, наступний Мундіаль відбудеться 2026 року і все ж стане революційним. Вперше в історії турнір прийматимуть відразу 3 країни – США, Канада і Мексика.

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