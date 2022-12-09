Чемпіонат світу кожні 2 роки: ФІФА визначилася щодо революційної зміни календаря
Легендарний тренер Арсен Венгер, який зараз очолює відділ ФІФА з розвитку футболу, наразі виключає "ущільнення" чоловічих чемпіонатів світу.
"Мене попросили подумати про чемпіонат світу кожні 2 роки, і я вирішив, що це непогана ідея. Але такий розвиток подій зажадав би повного перегляду кваліфікаційного календаря. Зараз ми до цього не йдемо.
Чемпіонат світу готується до революційного формату на 48 команд – ФІФА розглядає 3 варіанти поділу груп
Зберігаємо 4-річний цикл чемпіонатів світу. Він не повинен перетинатися з чемпіонатом світу серед жінок, який стає все більш важливим. Потрібно також думати про Євро, жіночі змагання, клубні, які мусять мати своє місце", – цитує Венгера L'Equipe.
Нагадаємо, наступний Мундіаль відбудеться 2026 року і все ж стане революційним. Вперше в історії турнір прийматимуть відразу 3 країни – США, Канада і Мексика.
Мессі проти друга в битві за мрію, аномалія Хорватії, головний претендент з тіні – математик визначив фаворитів ЧС-2022