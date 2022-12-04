"На следующем чемпионате мира у нас будет уже 48 команд. Формат соревнований еще не согласован. Это могут быть 12 групп по 4 команды, или 16 групп по 3. Возможно, даже 2 группы по 24 команды... Я до сих пор не могу с этим определиться. Это решит специальный Совет ФИФА, который состоится в следующем году.

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Это значит, что сейчас мы собираемся найти еще 16 хороших команд. Например, в Африке у нас будет еще 5 команд. В Европе будет еще 3 команды. Кубок мира не покрывает даже 25% стран планеты, а если быть точным, всего 22%. Мы собираемся предоставить командам больше возможностей и развивать футбол в этих странах. В нашей группе технических исследований мы анализируем весь мир, 225 стран. Во многих странах мира до сих пор наблюдается дефицит образования, в том числе футбольного.

Я убежден, что если у стран будет больше шансов достичь этой большой мировой арены, они сделают больше для развития своих наций", – цитирует Венгера ESPN.

Напомним, ЧМ-2026 будет уникальным и потому, что турнир впервые примут сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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