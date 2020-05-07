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Чемпионат возвращается – расписание матчей первого тура после карантина с большим дерби

15:32 105 Читати українською
Чемпионат возвращается – расписание матчей первого тура после карантина с большим дерби
Боруссия Д – Шальке / picture alliance

После одобрения правительством Германии футбольный сезон в Бундеслиге возобновится 16 мая.

Чемпионат Германии возобновится поединками 26-го тура. Сразу шесть матчей запланированы на субботу, 16 мая. Среди них и знаменитое Рурское дерби – дортмундская Боруссия примет Шальке. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени, сообщает Kicker.

Бундеслига официально назначила дату возобновления сезона

На 17 мая запланированы еще два поединка. В частности, Бавария отправится в Берлин в гости к Униону. Закроют программу 26-го тура Вердер и Байер, этот матч состоится 18 мая в 21:30.

Напомним, что на вынужденную паузу Бундеслига ушла в начале марта. Лидером первенства сейчас является Бавария (55 очков), Боруссия Д – вторая (51 пункт), замыкает тройку призеров РБ Лейпциг (50 баллов).

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