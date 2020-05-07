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Бундесліга повертається – розклад матчів першого туру після карантину з великим дербі

7 травня 15:32 7533 Читать на русском
Бундесліга повертається – розклад матчів першого туру після карантину з великим дербі
Борусія Д – Шальке / picture alliance

Після схвалення урядом Німеччини футбольний сезон у Бундеслізі відновиться 16 травня.

Чемпіонат Німеччини поновиться поєдинками 26-го туру. Відразу шість матчів заплановані на суботу, 16 травня. Серед них і славнозвісне Рурське дербі – дортмундська Борусія прийме Шальке. Стартовий свисток пролунає о 16:30 за київським часом, повідомляє Kicker.

Бундесліга офіційно призначила дату відновлення сезону

На 17 травня заплановані ще два поєдинки. Зокрема, Баварія вирушить у Берлін в гості до Уніона. Закриють програму 26-го туру Вердер та Байєр, цей матч відбудеться 18 травня о 21:30.

Нагадаємо, що на вимушену паузу Бундесліга пішла на початку березня. Лідером першості наразі є Баварія (55 очок), Борусія Д – друга (51 пункт), замикає трійку призерів РБ Лейпциг (50 балів).

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