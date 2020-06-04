toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Чемпіонат України U-21 ризикує припинити своє існування

13:00 664 Читать на русском
Чемпіонат України U-21 ризикує припинити своє існування
Шахтар-U21 – Динамо-U21 / Сайт "гірників"

УАФ розглядає доцільність продовження чемпіонатів молодіжних команд.

Чемпіонат України серед гравців віком до 21 року можуть скасувати, інформує SportArena.

УАФ офіційно затвердила місце проведення фіналу Кубка України 2020/21

Рішення про доцільність продовження змагань у віковій категорії U-21 розглядатиметься на найближчому виконкомі УАФ, який запланований на 7 червня у Львові. Члени виконкому схиляються до його повного скасування, однак можливий варіант зміни формату. Майбутнє турнірів U-19 також перебуває під великим питанням.

Нагадаємо, поточні розіграші юнацького (U-19) і молодіжного (U-21) чемпіонатів України завершені остаточно без визначення переможців.

Динамо виглядає цікавіше, або Чому академія Шахтаря – неефективна

blog_ava
Сьомін відреагував на чутки про можливе призначення в Динамо
11:20
2236
Теги
Шахтар U-21 Шахтар U-21 Динамо U-21 Динамо U-21
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
57
хв
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук