Чемпіонат України U-21 ризикує припинити своє існування

УАФ розглядає доцільність продовження чемпіонатів молодіжних команд.

Чемпіонат України серед гравців віком до 21 року можуть скасувати, інформує SportArena.

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Рішення про доцільність продовження змагань у віковій категорії U-21 розглядатиметься на найближчому виконкомі УАФ, який запланований на 7 червня у Львові. Члени виконкому схиляються до його повного скасування, однак можливий варіант зміни формату. Майбутнє турнірів U-19 також перебуває під великим питанням.

Нагадаємо, поточні розіграші юнацького (U-19) і молодіжного (U-21) чемпіонатів України завершені остаточно без визначення переможців.

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