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УАФ официально утвердила место проведения финала Кубка Украины 2020/21

14:34 112 Читати українською
УАФ официально утвердила место проведения финала Кубка Украины 2020/21
Тернопольский стадион / Сайт УАФ

Украинская ассоциация футбола определилась с планами по проведению финального поединка следующего розыгрыша Кубка Украины.

Финалистов в 2021 году будет принимать Тернополь, информирует официальный сайт УАФ.

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Местный стадион вмещает 15 тысяч болельщиков. Тернополь должен был принимать решающий матч нынешнего розыгрыша, однако из-за пандемии коронавируса пришлось изменить планы – 8 июля поединок при пустых трибунах состоится на Арене Львов.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является Шахтер, но "горняки" не смогут защитить титул. В полуфинал пробились следующие пары: Мариуполь – Ворскла и Минай – Динамо.

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