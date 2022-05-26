Списком потенциальных решений руководителей клубов поделился Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Новый формат ЛЧ предусматривает другие изменения – групповой этап станет длиннее на месяц, дилемма России и Украины

Приоритетная модель – провести сокращенный турнир в Турции с конца сентября по весь октябрь. Нынешний регламент УЕФА не разрешает проведение матчей внутреннего первенства за пределами государства, однако здесь возможны некоторые компромиссы.

Формат – разделение на группы (аналогия с первым чемпионатом времен независимости в 1992 году), один круг. Дальше стыковые матчи. Сетки групп будут формироваться 1-4, 5-8/2-3, 6-7 и т.д. в соответствии с местами прошлого сезона, чтобы не свести до финала Шахтер и Динамо. Одним из ключевых вопросов будут финансы. Участники еврокубков вроде бы готовы делиться призовыми, но для этого УАФ должна договориться с УЕФА об оперативном перечислении средств, а не на привычные 9 месяцев.

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