Команды из одной страны могут встретиться уже на групповом этапе, хотя по нынешнему регламенту это возможно только со стадии четвертьфиналов. Отдельно будет приниматься решение о разведении представителей конфликтных стран (например, Украина и Россия, хотя последняя пока о еврокубках может забыть). Увеличение количества матчей затянет групповой этап до конца января, сообщает ESPN.

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Результат команд в группе определит их путь в сетке плей-офф. Две лучшие точно не смогут встретиться раньше финала. То же касается пар 3/4, 5/6 и 7/8 – они будут распределены в разные половины сетки, начиная с 1/8 финала.

Окончательного решения по местам 9-24 пока нет. Возможна отдельная жеребьевка, при которой команды 9-16 получат соперников из группы 17-24. Клубы, проигравшие в плей-офф ЛЧ, не будут получать путевки в Лигу Европы.

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