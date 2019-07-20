Чемпион продолжил тренд Франции и Бразилии, Салах не спас хозяев от позора – главное о КАН-2019

Алжир во второй раз в истории выиграл Кубок африканских наций, Садио Мане и Мохамед Салах не завоевали своим сборным титул, а Мадагаскар произвел фурор. Краткие итоги КАН-2019 – в нашем материале.

Алжир – самая сильная команда Африки, трофей заслуженный

Перед стартом турнира сборная Алжира не была главным фаворитом на победу – у соперников больше звезд в составе. Ключом к успеху "лис пустыни" стала сбалансированная гибкая игра, поставленная тренером Джамелем Бельмади. Благодаря надежной обороне Алжир за 7 матчей КАН пропустил только 2 гола, а атака не зависела от одного звездного футболиста.

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Организованность, дополненная креативом, позволила "лисам пустыни" пройти тяжелую сетку плей-офф (Гвинея, Кот-д'Ивуар, Нигерия) и выиграть у Сенегала финал. Рияд Марез не был незаменимым элементом команды, но проявил свой класс в самый ответственный момент, забив эффектный гол в компенсированное время Нигерии. Лучший футболист турнира Исмаэль Беннасер взял значительную часть обязанностей на себя, а в финале выстрелил малоизвестный супербомбардир Багдад Бунеджа.

Кстати, Алжир дважды одолел Сенегал – команды встречались еще на групповом этапе, где подопечные Бельмади также минимально победили. Несмотря на плохую статистику в финале, они больше заслужили этот трофей – Сенегал выглядел не столь стабильно, прошел легких соперников и больше зависел от конкретных персонажей. В частности от Садио Мане – вингер Ливерпуля выложился на полную, но этого было мало.

Алжир продолжил тренд последних крупных турниров – побеждают прагматичные сборные, которые делают акцент на организацию игры и надежную оборону. Португалия на Евро-2016, Франция на ЧМ-2018, Бразилия на Копа Америка-2019, теперь Алжир на КАН-2019.

Главное разочарование – хозяева, "бог" не спас

Многие команды не оправдали ожиданий. Марокко с Зиешем, Хакими и другими звездами безупречно прошло групповой этап, но посрамилось со скромным Бенином в 1/8. Действующий чемпион Камерун с проблемами попал в плей-офф и вылетел там на первой же стадии – Кларенс Зеедорф потерял должность главного тренера. Больше ждали от Кот-д'Ивуара, который не без везения выбил Мали и прекратил борьбу в четвертьфинале.

Самым большим разочарованием стал Египет. Хозяева турнира считались одним из фаворитов КАН-2019, однако не преодолели даже 1/8 финала. "Фараоны" вылетели от посредственной Южной Африки. И вполне заслуженно – сборная ЮАР выглядела не хуже. После этого три "сухих" победы в слабой группе с Угандой, ДК Конго и Зимбабве ничего не значили.

Мохамед Салах забил 2 гола, очень старался, но не принес Египту титул. Любимец местного населения даже не приблизил команду к золоту. Зато запомнился участием в скандале. Его партнер Амр Варда отравил девушке фото своего полового органа, за что был исключен из сборной. Салах вмешался и вернул футболиста, лишний раз доказав, что он является главной персоной в Египте. Правда, не на этом турнире.

Мадагаскар: не мультфильм, а сказка

Расширение Кубка африканских наций до 24 команд – противоречивое и нелогичное решение. Уровень турнира упал, на групповом этапе было много откровенно примитивных и неинтересных матчей. В плей-офф не вышли лишь очень слабые команды, которым ко всему еще и не хватило удачи. Приезд Намибии, Танзании, Бурунди был праздником и элементом гордости для их народов, но такие сборные негативно повлияли на средний уровень КАН.

Правда, не все африканские футбольные карлики капитулировали – были и сенсации. ЮАР по игре выбила Египет, Бенин не проиграл Гане и Камеруну, а затем выстоял против Марокко. Больше всего симпатий собрал Мадагаскар. Малагасийцы, чьи фамилии трудно произнести, опозорили всех скептиков, попав в четвертьфинал на дебютном Кубке Африки.

Первое место в группе, победа над Нигерией, проход ДР Конго – это подвиги для сборной Мадагаскара, которая занимает 108-е место в рейтинге ФИФА. По словам автора этой сказки главного тренера Паскаля Дюпюи, футбольного прогресса в стране не произойдет, поэтому ждать повторения такого успеха придется долго. Возможно, вы больше никогда не услышите о Андриаматсиноро или Номенджанахари, но на КАН-2019 они с партнерами стали настоящим открытием.

"На папері будь-яка команда краща, аніж ми". Як Мадагаскар став головною сенсацією КАН-2019