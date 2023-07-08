"Нерадзурри" рассматривают вариант с обладателем золотых и серебряных медалей чемпионата мира – Уго Льорисом, утверждает L'Equipe.

Трубин согласовал контракт с Интером и ждет продажи героя ЛЧ, – инсайдер

Француз 11 лет верой и правдой служил Тоттенхэму, но недавно публично заявил о намерении сменить клуб. Контракт вратаря рассчитан еще на сезон, однако вряд ли "шпоры" силой будут удерживать легенду. Transfermarkt оценивает 36-летнего Льориса в 3 млн евро. Ветерана сватали в Саудовскую Аравию, но он не прочь задержаться в Европе, если получит достойное предложение.

Интер готовится дорого продавать Андре Онана в МЮ, поэтому придется искать нового кипера. Льорис может помешать Анатолию Трубину, который также находится на радарах "нерадзурри".

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