"Нерадзуррі" розглядають варіант з володарем золотих і срібних медалей чемпіонату світу – Уго Льорісом, стверджує L’Equipe.

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Француз 11 років вірою і правдою служив Тоттенхему, але нещодавно публічно заявив про намір змінити клуб. Контракт воротаря розрахований ще на сезон, однак навряд "шпори" силою будуть утримувати легенду. Transfermarkt оцінює 36-річного Льоріса у 3 млн євро. Ветерана сватали у Саудівську Аравію, але він не проти затриматися у Європі, якщо отримає гідну пропозицію.

Інтер готується дорого продавати Андре Онана в МЮ, тому доведеться шукати нового кіпера. Льоріс може стати завадою Анатолію Трубіну, який також перебуває на радарах "нерадзуррі".

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