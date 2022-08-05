Аталанта на своем официальном сайте объявила о трансфере 24-летнего англичанина из РБ Лейпциг.

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По информации СМИ, компенсация составила 15 млн евро. В свое время Лукман считался одним из основных талантов Англии. Зимой 2017-го Эвертон не пожалел 9 млн евро на воспитанника Чарльтона, который вскоре выиграл чемпионат мира U-20. Впрочем, взрослая карьера Лукмана не отличается стабильностью. После Эвертона он успел побывать в РБ Лейпциг, Фулхэме и Лестере (8+5 в 42 матчах прошлого сезона за "лис").

Напомним, Аталанта не будет выступать в новом розыгрыше еврокубков, поскольку завершила предыдущий чемпионат Италии на восьмой строчке.

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