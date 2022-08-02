Специя снова арендовала 26-летнего атакующего хавбека у Аталанты. Пресс-служба лигурийцев достаточно тепло написала о переходе Виктора, назвав это "возвращением, которого ждали обе стороны".

Фаворов продолжит выступления в Европе – экс-звезда Зари выбрал сенсационный клуб

Соглашение рассчитано на сезон 2022/23 и содержит обязательный выкуп в случае сохранения "орлятами" прописки в Серии А. Интересно, что инсайды итальянских журналистов и медиа об условиях контракта оказались ложными. Коваленко будет одевать футболку с 24-м номером на спине.

Напомним, воспитанник Шахтера не сумел поразить Джан Пьеро Гасперини в Аталанте и отыграл прошлый сезон в аренде за Специю (27 матчей, гол и четыре ассиста). Была информация о возможном возвращении Виктора в донецкий клуб, но кандидат в национальную сборную решил остаться в Серии А.

Коваленко, дублер Роналду та вчорашні лідери італійських грандів – символічна збірна провалів сезону Серії А