Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про трансфер 24-річного англійця з РБ Лейпциг.

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За інформацією ЗМІ, компенсація склала 15 млн євро. Свого часу Лукман вважався одним з головних талантів Англії. Взимку 2017-го Евертон не пошкодував 9 млн євро на вихованця Чарльтона, який незабаром виграв чемпіонат світу U-20. Втім, доросла кар'єра Лукмана не відзначається стабільністю. Після Евертона він встиг побувати у РБ Лейпциг, Фулхемі і Лестері (8+5 у 42 матчах минулого сезону за "лисиць").

Нагадаємо, Аталанта не буде виступати у новому розіграші єврокубків, оскільки завершила попередній чемпіонат Італії на восьмій сходинці.

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