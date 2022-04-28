В ночь на воскресенье дом 30-летнего немца обокрали, сообщает Mundo Deportivo.

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Трое преступников в масках смогли ворваться в дом Мустафи через балкон. Хозяин в это время находился на втором этаже и даже не услышал, как воры "орудуют" на первом. К счастью, обошлось без прямого столкновения – Мустафи обнаружил исчезновение вещей только утром. В целом ворам удалось набрать наличных, драгоценностей и часов на сумму около одного миллиона евро. Защитник Леванте уже обратился в местную полицию.

Напомним, что Мустафи был в составе сборной Германии, выигравшей чемпионат мира 2014 года.

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