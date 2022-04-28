У ніч на неділю будинок 30-річного німця обікрали, інформує Mundo Deportivo.

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Троє злочинців у масках змогли вдертися до оселі Мустафі через балкон. Господар у цей час перебував на другому поверсі і навіть не почув, як злодії "орудують" на першому. На щастя, обійшлося без прямого зіткнення – Мустафі виявив зникнення речей лише зранку. Загалом злодіям вдалося набрати готівки, коштовностей і годинників на суму близько одного мільйона євро. Захисник Леванте вже звернувся до місцевої поліції.

Нагадаємо, що Мустафі був у складі збірної Німеччини, яка виграла чемпіонат світу 2014 року.

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