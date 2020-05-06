Чемпион Европы раскрыл зарплату, которую получал в Динамо – немалая сумма

Хавбек СК Днепр-1 Дмитрий Коркишко признался, какие деньги получал в Динамо в начале своей карьеры.

"Зарплата у меня в то время в Динамо-2 была 7 тысяч долларов. На тот момент такие расценки были, хорошие деньги в футболе... Да, многие говорят, футболисты много зарабатывают, живут красиво. Вопросов нет: приходи на тренировку. Выдержишь – сделаем тебе подарок крутой. Почему ты не пошел и не сделал себе карьеру, не заработал денег?

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Гулял ли я в молодости? Конечно. Но гулял с алкоголем или без – разные вещи. 17-19 лет, гуляют все. Но потом кто-то может остановиться, а кто-то нет. Я понимал, что у нас недельный цикл – сыграли матч и у нас несколько дней выходных. Вот твое время – отдохнул и пришел на тренировку с новыми силами", – цитирует Коркишко SportArena.

Напомним, хавбек был основным в сборной Украины U-19, которая сенсационно победила на домашнем Евро-2009, однако за первую команду Динамо так и не сыграл ни одного матча.

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