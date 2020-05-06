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Чемпіон Європи розкрив зарплату, яку отримував у Динамо – чимала сума

6 травня 15:50 4228 Читать на русском
Чемпіон Європи розкрив зарплату, яку отримував у Динамо – чимала сума
Дмитро Коркішко / Фото з відкритих джерел

Хавбек СК Дніпро-1 Дмитро Коркішко зізнався, які гроші отримував у Динамо на початку своєї кар'єри.

"Зарплата у мене в той час в Динамо-2 була 7 тисяч доларів. На той момент такі розцінки були, хороші гроші в футболі... Так, багато хто говорить, футболісти багато заробляють, живуть красиво. Питань немає: приходь на тренування. Витримаєш – зробимо тобі подарунок крутий. Чому ти не пішов і не зробив собі кар'єру, не заробив грошей?

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Чи гуляв я в молодості? Звичайно. Але гуляв з алкоголем або без – різні речі. 17-19 років, гуляють всі. Але потім хтось може зупинитися, а хтось ні. Я розумів, що у нас тижневий цикл – відіграли матч і у нас кілька днів вихідних. Ось твій час – відпочив і прийшов на тренування з новими силами", – цитує Коркішка SportArena.

Нагадаємо, хавбек був основним у збірній України U-19, яка сенсаційно перемогла на домашньому Євро-2009, однак за першу команду Динамо так і не зіграв жодного матчу.

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Теги
Динамо Динамо СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Дмитро Коркішко Дмитро Коркішко
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