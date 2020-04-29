toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Петров раскрыл секрет сенсационной победы сборной Украины U-19 на домашнем Евро

12:01 18 Читати українською
Петров раскрыл секрет сенсационной победы сборной Украины U-19 на домашнем Евро
Кирилл Петров / Сайт Колоса

Защитник Колоса Кирилл Петров поделился воспоминаниями о победе юношеской сборной Украины на Евро 2009 года.

"Ух и эмоции тогда были. В юношеском возрасте такие эмоции раз в жизни бывают. Но вообще, каждая эмоция раз в жизни бывает. А на том чемпионате, я думаю, не только все ребята, а и тренеры и персонал таких ярких эмоций до этого не испытывали.

"В Динамо точно не бедствовали": воспитанник киевлян признался, что большая зарплата разрушила его карьеру

Тогда наша сила именно в команде была. Не в отдельных игроках, а именно в коллективе и в нашем тренерском штабе. Юрий Николаевич Калитвинцев нам тогда сказал, что сила всегда не в личностях, а сила в коллективе. Поэтому, мы выходили и можно сказать "умирали" на поле друг за друга, за свои семьи, за свою страну. Так и пришел результат", – обьяснил Петров в интервью официальному сайту Колоса.

Напомним, защитник воспитывался в академии Динамо и на Евро поехал капитаном юношеской сборной Украины, которая в финале сенсационно одолела Англию 2:0.

"Випив, поспав і забив три голи": перший легіонер Кварцяного сподобався Динамо, грав із Барсою і не витримав у Шахтарі

blog_ava
Экс-звезда Серии А включил Шевченко в список лучших нападающих, с которыми он играл
08:52
109
Теги
Юрий Калитвинцев Юрий Калитвинцев Колос Колос Украина U-19 Украина U-19 Кирилл Петров Кирилл Петров
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
3
час
:
38
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук