Петров раскрыл секрет сенсационной победы сборной Украины U-19 на домашнем Евро

Защитник Колоса Кирилл Петров поделился воспоминаниями о победе юношеской сборной Украины на Евро 2009 года.

"Ух и эмоции тогда были. В юношеском возрасте такие эмоции раз в жизни бывают. Но вообще, каждая эмоция раз в жизни бывает. А на том чемпионате, я думаю, не только все ребята, а и тренеры и персонал таких ярких эмоций до этого не испытывали.

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Тогда наша сила именно в команде была. Не в отдельных игроках, а именно в коллективе и в нашем тренерском штабе. Юрий Николаевич Калитвинцев нам тогда сказал, что сила всегда не в личностях, а сила в коллективе. Поэтому, мы выходили и можно сказать "умирали" на поле друг за друга, за свои семьи, за свою страну. Так и пришел результат", – обьяснил Петров в интервью официальному сайту Колоса.

Напомним, защитник воспитывался в академии Динамо и на Евро поехал капитаном юношеской сборной Украины, которая в финале сенсационно одолела Англию 2:0.

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