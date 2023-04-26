Темп Водники официально объявил о подписании именитого хавбека, которому всего 32 года.

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"В Темп меня позвал Олег Маик, с которым мы когда-то играли вместе в Минае. Я согласился. Наставник "темповцев" Василий Леськив одобрил мое решение. До этого я выступал за АГРО-КМР из Троицкого в Суперлиге Днепропетровской области. Мне вполне комфортно в Темпе, все нравится, наша команда имеет серьезные амбиции. Некоторых ребят знаю еще со времени, когда я выступал за львовские Карпаты. Интересно попробовать себя в Премьер-лиге Львовщины, ведь это сильный чемпионат с боеспособными командами", – прокомментировал переход сам Карноза.

Напомним, воспитанник Днепра успел поиграть за Нефтяник, Севастополь, Карпаты, Черноморец, СК Днепр-1, Минай, Кривбасс, а его последним профессиональным клубом был Альянс в 2021 году. Карноза со сборной Украины U-19 брал золотые медали чемпионата Европы-2009.

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