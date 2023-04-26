Темп Відники офіційно оголосив про підписання іменитого хавбека, якому лише 32 роки.

Бабич пояснив, чому пішов у європейську аматорську першість замість роботи в Україні

"У Темп мене покликав Олег Маїк, з яким ми колись грали разом у Минаї. Я погодився. Наставник "темпівців" Василь Леськів схвалив моє рішення. До цього я виступав за АГРО-КМР із Троїцького в Суперлізі Дніпропетровської області. Мені цілком комфортно в Темпі, все подобається, наша команда має серйозні амбіції. Декого з хлопців знаю ще з часу, коли я виступав за львівські Карпати. Цікаво спробувати себе у Прем'єр-лізі Львівщини, адже це сильний чемпіонат із боєздатними командами", – прокоментував перехід Карноза.

Нагадаємо, вихованець Дніпра встиг пограти за Нафтовик, Севастополь, Карпати, Чорноморець, СК Дніпро-1, Минай, Кривбас, а його останнім професіональним клубом був Альянс у 2021 році. Карноза зі збірною України U-19 брав золоті медалі чемпіонату Європи-2009.

"Маліновський усі стільці за воротами поламав": екс-воротар про сльози Матеуса, німого Бредуна і президента-пособника РФ