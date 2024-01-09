Леонардо Бонуччи, Эдин Джеко и их общий агент / hurriyet.com.tr

Бонуччи находится на грани перехода из Униона в Фенербахче на правах свободного агента. Как информирует Calciomercato.com, ключевую роль в убеждении перебраться в Стамбул сыграл форвард Фенербахче Эдин Джеко.

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Сообщается, что боснийский форвард лично позвонил Бонуччи. У Джеко и Бонуччи один агент, итальянец Алессандро Луччи, который также участвовал в разговоре.

Согласно источнику, чемпион Европы приземлится в Стамбуле в среду, 10 января. Он пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт до конца этого сезона на сумму в 2,8 млн евро.

В этом сезоне 36-летний Бонуччи сыграл за Унион 10 матчей и забил 1 мяч.

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