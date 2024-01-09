Бонуччі перебуває на межі переходу з Уніона у Фенербахче на правах вільного агента. Як інформує Calciomercato.com, ключову роль у переконанні перебратися в Стамбул зіграв форвард Фенербахче Едін Джеко.

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Повідомляється, що боснійський форвард особисто зателефонував Бонуччі. У Джеко і Бонуччі один агент, італієць Алессандро Луччі, який також брав участь у розмові.

Згідно з джерелом, чемпіон Європи приземлиться в Стамбулі в середу, 10 січня. Він пройде медичне обстеження і підпише контракт до кінця цього сезону на суму в 2,8 млн євро.

У цьому сезоні 36-річний Бонуччі зіграв за Уніон 10 матчів і забив 1 м'яч.

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