Чемпион Европы определился с будущим, решив стать легендой скромного клуба
22:53 - Читати українською
Вингер сборной Италии Доменико Берарди посвятит свою карьеру одному-единственному клубу.
Доменико Берарди подписал новый контракт с Сассуоло, сообщает официальный сайт клуба. Вингер продолжил сотрудничество с "нероверди" до лета 2027-го.
Доменико всю карьеру провел в Сассуоло. За 11 сезонов в родном клубе он забил 121 гол и отдал 84 ассиста в 327 матчах. И дорос до сборной Италии, с которой выиграл Евро-2022.
Берарди годами находится в шорт-листе Ювентуса, Интера, Милана, Ромы, Наполи и Фиорентины, однако ни один из клубов не перешел к активным действиям.
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